Das sind Salma Hayeks (54) Schönheitsgeheimnisse! Die mexikanische Schauspielerin stellt mit ihren Bildern im Netz stets unter Beweis: Die mittlerweile 54-Jährige sieht immer noch top aus! Im Bikini oder in hautengen Kleidern posiert sie selbstbewusst und mega-hot vor der Kamera. Doch wie schafft es die erfolgreiche Hollywood-Berühmtheit, so in Form zu bleiben? Das sind die zusammengefassten Ratschläge und Tricks, die Salma bisher mit ihren Fans geteilt hat!

Auf Instagram zeigte die "Frida"-Darstellerin, welches Frühstück zu ihrer achtsamen Lebensweise dazugehört. Salma startet mit einem außergewöhnlichen Mix in den Tag: In ihren Joghurt mischt sie neben süßen Früchten – etwa Blaubeeren, Erdbeeren, Mango, Papaya und Granatapfelkerne – auch Sellerie, Paprika oder Gurken. Die Komposition rundet sie mit Mandel- und Kokosmus ab. Sonst hält die Beauty ihre Mahlzeiten eher simpel: Ein einfaches Avocado-Hähnchen-Sandwich versorge sie mit gesunden und essenziellen Fetten, von denen sich die Brünette angeblich keinesfalls fernhalte!

Mit Diäten könne Salma nämlich nichts anfangen. Das bestätigte sie auf ihrer Website "Cooler Cleanse", auf der sie ihre eigene Saftkur vermarktet. "Wenn ich gestresst bin, nutze ich Essen als Trost", erklärt die Latina. "Nach einer Saftkur bin ich motiviert, gesünder und esse nicht aus Frust."

Und wie sieht es mit Sport aus? Dem People Magazin verriet die Darstellerin, dass sie kein Fan von Fitnessstudios sei. In London arbeite sie jedoch mit einer Frau zusammen, die ihr beigebracht habe, ihre Muskeln mit einer gewissen Körperhaltung stets anzuspannen. "Selbst beim Zähneputzen arbeiten die Muskeln", erklärte Salma.

Die mexikanische Schönheit achte zwar auf eine ausgewogene Ernährung, verbiete sich aber angeblich auch nichts. Zusammen mit ihrem Ehemann Francois-Henri Pinault (58) verbringt die Oscar-Nominierte viel Zeit in seinem Heimatland Frankreich. Dort sei sie ständig von rotem Wein und gutem Essen umgeben, erzählte sie gegenüber dem Magazin More. "Jeder hat eine Schwäche, und meine ist Essen", gestand sie im Interview. Außerdem möge sie ihre Kurven und offenbarte: "Ich bin immer an der Grenze zur Pummeligkeit, aber ich bin auch immer glücklich." Und diese Zufriedenheit strahlt Salma auch aus!

Instagram / salmahayek Salma Hayek, Hollywoodstar

Instagram / salmahayek Salma Hayek, Schauspielerin

Getty Images Salma Hayek, Schauspielerin

Instagram / salmahayek Salma Hayek im Dezember 2020 in Mexiko

Getty Images Salma Hayek und Francois-Henri Pinault in Los Angeles, November 2015

