Neue Jury – neue Locations! Die erfolgreiche Castingshow DSDS geht bald in die 18. Runde und bekommt einen neuen Anstrich! Erst vor Kurzem war bekannt geworden, dass in der Jury Schlagersänger Michael Wendler (48), die Sängerin Maite Kelly (40) und der Popsänger Mike Singer (20) neben Poptitan und Juryurgestein Dieter Bohlen (66) Platz nehmen werden. Nun gibt es weitere Details bezüglich des Ablaufs der neuen Staffel.

RTL verrät, dass die Castings in diesem Jahr auf dem Schiff "Blue Rhapsody" stattfinden werden. Auf einer Castingreise durch das Obere Rheintal wird es verschiedene Städte passieren und die Kandidaten jeweils einsammeln. Mit ihrer Performance kämpfen sie dann um den begehrten gelben Recallzettel und den Einzug in die nächste Runde – hoffentlich wird dabei niemand seekrank. Ob die weiteren Runden wie in den letzten Jahren im Ausland stattfinden können, ist noch unklar.

Man darf also gespannt sein, wer in die Fußstapfen des letztjährigen Gewinners Ramon Roselly treten wird. Er legte seit seinem Sieg eine steile Karriere hin: Nach seinem Nummer-eins-Hit "Eine Nacht" folgte ein Top-Zehn-Album und eine Nominierung für den Publikumspreis Goldene Henne.

ActionPress Michael Wendler, Schlagersänger

Michael Kremer / Future Image Sängerin Maite Kelly im Dezember 2019

TVNOW / Stefan Gregorowius Ramon Roselly im April 2020

