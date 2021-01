Diese Frage beschäftigt aktuell wohl zahlreiche Fans von Let's Dance: Wird die beliebte Tanzshow in diesem Jahr vor dem Hintergrund der aktuellen Gesundheitslage überhaupt stattfinden können? Zwar war das Format schon vergangenes Jahr mit dem Lockdown und strengen Hygienevorschriften konfrontiert worden – der Unterschied: Damals waren die Dreharbeiten bereits in vollem Gange gewesen. Werden die Macher dieses Jahr womöglich gar nicht erst mit der Produktion beginnen? Profitänzerin Christina Luft (30) äußerte sich jetzt erstmals dazu.

In ihrer Instagram-Story hat die Freundin von Sänger Luca Hänni (26) eine Fragerunde gestartet. Ein User nutzte die Gunst der Stunde, um in Erfahrung zu bringen, ob "Let's Dance" in diesem Jahr gedreht wird oder nicht. "Ich persönlich hoffe natürlich sehr darauf", gab Christina zu. Alle Beteiligten sollen intensiv daran arbeiten, dass die Produktion unter den aktuell geltenden Auflagen stattfinden kann – angeblich flimmere sogar schon ein Werbe-Einspieler über die TV-Bildschirme. Selbst gesehen habe sie diesen jedoch noch nicht.

Bereits im Frühjahr 2020 war die "Let's Dance"-Crew auf eine harte Probe gestellt worden. Nachdem die ersten Folgen noch mit Publikum gedreht worden waren, hatte man die Zuschauer kurz darauf aus dem Studio verbannen müssen. Ob in diesem Jahr wieder Leute am Rand der Tanzfläche Platz nehmen dürfen, bleibt, wie die ganze Planung der Sendung, noch offen.

TVNOW / Stefan Gregorowius Die "Let's Dance"-Jury im Finale 2020

Instagram / christinaluft Christina Luft, Tänzerin

TVNOW / Stefan Gregorowius Der Profi-Cast von "Let's Dance"

