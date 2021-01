Ist es jetzt doch so weit? In den letzten Monaten wurde immer wieder darüber spekuliert, dass Kim Kardashian (40) und Kanye West (43) in einer heftigen Ehekrise stecken. Während die Schwestern der Keeping Up With the Kardashians-Diva bereits gefordert haben sollen, Kim solle die Scheidung einreichen, war sich ein Insider bis vor Kurzem noch sicher, dass es niemals zu einer Trennung kommen würde. Nun scheint es jedoch keine Hoffnung mehr für die Beziehung zu geben: Kim und Kanye sind offenbar so gut wie geschieden!

Das bestätigten nun mehrere Insider gegenüber PageSix. "Sie sind ein wenig zurückhaltend, aber sie sind durch miteinander", behauptete eine der Quellen. Angeblich habe die 40-Jährige bereits eine Anwältin engagiert, mit der sie aktuell einen Vergleich aushandeln soll. Dem Insider zufolge sei Kim nun auf ihr Jurastudium fokussiert, um selbst Anwältin zu werden. "Währenddessen spricht Kanye darüber, Präsident zu werden und über andere verrückte Scheiße. Sie hat einfach genug davon", fuhr er fort.

Doch nicht nur der TV-Star soll seine Ehe satthaben. Auch der Rapper habe die Nase voll! "Er hat mit der ganzen Familie abgeschlossen...er möchte nichts mehr mit ihnen zu tun haben", ist sich nämlich ein weiterer Insider sicher. Ein möglicher Streitpunkt im angeblichen Scheidungskampf des einstigen Traumpaares soll die gemeinsame 40-Millionen-Dollar-Villa in Calabasas, Kalifornien sein – laut einem Eingeweihten würden Kim und Kanye bereits darüber verhandeln.

Getty Images Kanye West bei den MTV Video Music Awards 2015 in Los Angeles

Getty Images Kim Kardashian und Kanye West im Februar 2020 in Beverly Hills

Getty Images Kim Kardashian, Realitystar

