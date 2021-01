Sarafina Wollny (25) und ihr Mann Peter (27) mussten einige Rückschläge verkraften! Seit über sechs Jahren versuchen die Tochter von TV-Großfamilien-Oberhaupt Silvia Wollny (55) und ihr Partner schwanger zu werden. An Weihnachten 2020 dann die erfreuliche Nachricht: Das Paar erwartet seinen ersten Nachwuchs. Den Kinderwunsch erfüllten sich die beiden mit einem Besuch in einer Spezialklinik – doch das war gar nicht so einfach: Sarafinas erste Kinderwunschklinik war ein Reinfall!

"Das war für uns kein einfacher Weg. Wir sind mit der ersten Klinik auf die Nase gefallen", verriet die werdende Mutter in ihrer Instagram-Story. Was genau vorgefallen ist, behielt Sarafina allerdings für sich. Ohnehin ließen sich die Bald-Eltern lange Zeit, bis sie sich endgültig für ihren Besuch in einer Kinderwunschklinik entschieden. "Ich glaube, wären wir jetzt nicht an diese Klinik gelangt, dann hätten wir, glaube ich, aufgegeben", gab Sarafina offen zu.

In ihrer letztendlich ausgewählten Klinik fühlen sich Sarafina und Peter nicht nur bestens aufgehoben – den beiden wurden auch jegliche Angst genommen und Mut gemacht. Vor wenigen Tagen stellte sich dann sogar heraus, dass die 25-Jährige und ihr Liebster doppelt gesegnet wurden: Die TV-Bekanntheiten bekommen Zwillinge.

Instagram / wollnysilvia Peter und Sarafina Wollny

Instagram / sarafina_wollny Peter und Sarafina Wollny

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny mit ihrem Mann Peter

