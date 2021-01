Die Zuschauer können offiziell aufatmen! Schon seit einer Weile fragen sich die Fans von Let's Dance, ob und wie es für die Show in diesem Jahr weitergehen wird. Immerhin ist es aufgrund der aktuellen Gesundheitslage momentan nicht leicht, TV-Formate zu produzieren. Sendungen wie Das Supertalent, Der Bachelor und Co. zeigen, dass es dennoch möglich ist – und auch "Let's Dance" nimmt die Herausforderung an!

Dass die beliebte Tanzshow 2021 wie gewohnt stattfinden wird, bestätigt RTL jetzt gegenüber Promiflash. Wie das genaue Konzept aussieht und ob in diesem Jahr wieder Zuschauer im Studio sein werden, ist nicht bekannt. Auch die Kandidaten, die schon in wenigen Wochen das Parkett unsicher machen werden, sind natürlich noch topsecret. Mittlerweile läuft auch schon ein Trailer zur neuen Season im TV.

Nur so viel steht bereits fest: Profitänzerin Isabel Edvardsson (38) wird in der kommenden Staffel pausieren. Der Grund: Die hübsche Schwedin ist schwanger und erwartet ihr zweites Kind. "Natürlich bin ich etwas traurig, da 'Let's Dance' schon seit 14 Jahren ein großer Teil meines Lebens ist. Aber Fakt ist, dass beides nicht gleichzeitig geht: Profitanz im Fernsehen und hochschwanger...", erklärte die werdende Mama im Promiflash-Interview.

