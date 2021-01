Barbara Meier (34) überrascht ihre Fans mit einem süßen Mutter-Tochter-Bild! Im Juli 2020 war der Alltag der einstigen Germany's next Topmodel-Gewinnerin komplett auf den Kopf gestellt worden: Der hübsche Rotschopf und sein Mann Klemens Hallmann hatten die kleine Tochter Marie-Therese auf der Welt begrüßt. Zwar hält die 34-Jährige ihr Baby eigentlich aus der Öffentlichkeit heraus, doch offenbar kann sie sich das eine oder andere Posting doch nicht verkneifen: Barbara teilte jetzt ein Foto mitsamt der kleinen Marie-Therese im Netz!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte Barbara jetzt einen niedlichen Schnappschuss, auf dem sie gemeinsam mit ihrem Töchterchen zu sehen ist: Auf dem Pic posiert sie vor einer traumhaften Kulisse in den verschneiten Bergen – und dabei hält sie Marie-Therese in einer Tragejacke warm. Zwar könne die Familie aufgrund der aktuellen Lage in Klemens' österreichischer Heimat nicht allzu viel unternehmen, trotzdem freue sich Barbara über solche schönen Momente mit ihren Liebsten. "Ich genieße vor allem unsere täglichen Spaziergänge in der Natur sehr", schwärmte das Model.

Diese süße Aufnahme stieß nicht nur bei vielen Fans von Barbara auf großen Anklang, auch einige prominente Freunde des Models meldeten sich in der Kommentarspalte zu Wort. "So ein schönes Bild!", kommentierte Barbaras einstige GNTM-Kontrahentin Hana Nitsche (35). Zudem schwärmte auch Viktoria Lauterbach (48) – die Ehefrau von Schauspieler Heiner Lauterbach (67) – von dem Pic und hinterließ ein Herz-Emoji.

ActionPress/Starpix / picturedesk.com Klemens Hallmann und Barbara Meier

Instagram / barbarameier Barbara Meier, Model

Instagram / barbarameier Barbara Meier, bekannt durch GNTM

