Amira Pocher (28) nimmt ihr gemütliches Wochenbett-Outfit selbst ein wenig auf die Schippe! Kurz vor dem Jahreswechsel war es bei ihr so weit: Sie brachte Söhnchen Nummer zwei zur Welt. Die gebürtige Klagenfurterin zeigte im Netz bereits ungeschönt, dass auch sie mit Augenringen zu kämpfen hat, denn Kinder sind – besonders im Doppelpack – natürlich auch mal anstrengend. Das sonst ziemlich perfekte Styling von Oliver Pochers (42) Gattin kann in der Babypause dann auch mal getrost auf der Strecke bleiben: Die 28-Jährige trug jetzt einen knallroten Ganzkörper-Jogginganzug, der verdächtig an eine Serie erinnert...

"Wochenbett-Look", schrieb Amira jetzt zu einem Spiegel-Selfie in ihrer Instagram-Story. Gemeint ist mit dem Kommentar ein legerer, roter Onesie, zu dem die frischgebackene zweifache Mutter dicke Socken kombiniert hat. In der nächsten Story zog sie den witzigen Vergleich: "Oder ich könnte auch zu denen gehören", kommentierte sie eine Collage mit dem Selfie und einem Ausschnitt aus der Netflix-Serie "Haus des Geldes". Und siehe da: In dem Streaming-Hit geht es um eine Gruppe, die einen Banküberfall durchführt und dabei ähnliche, signalrote Jumpsuits trägt.

Mittlerweile kann Olis Liebste also wieder Witze machen – dabei verlief die Entbindung ihres zweiten Babys alles andere als reibungslos. In ihrem Podcast "Die Pochers hier!" berichtete sie von einem Notkaiserschnitt: "Ich hatte solche Schmerzen", erinnerte Amira sich zurück.

Instagram / amirapocher Amira Pocher im Dezember 2020

Netflix Szene aus "Haus des Geldes"

TVNOW / Stefan Gregorowuis Oliver und Amira Pocher bei "Pocher – Gefährlich ehrlich!"

