Ana de Armas (32) überrascht mit einem neuen Look! In den vergangenen Monaten sah man die Schauspielerin immer häufiger an der Seite ihres neuen Partners Ben Affleck (48): Total verknallt schlenderten die Turteltauben durch die Straßen am Venice Beach. Kurz vor dem Jahreswechsel tauchten allerdings Bilder von Ana ohne ihren Liebsten auf – die Darstellerin besuchte eine Freundin in Kuba. Und mehr noch: Ana hat plötzlich eine komplett andere Frisur!

In der Instagram-Story von Anas Freundin Claudia sind Schnappschüsse mit der Beauty zu sehen. Gemeinsam hießen die beiden Frauen das neue Jahr willkommen. Doch besonders auffällig: Statt langer Wallemähne zeigt sich die 32-Jährige nun mit kurzem Bob vor der Kamera. Die vorderen Strähnen wurden zu einem dichten Pony geschnitten. An Anas Haarfarbe hat sich allerdings nichts geändert – die Frise der Schönheit erstrahlt weiterhin in einem satten Braunton.

Was wohl Ben zu der kinnlangen Frisur seiner Liebsten sagt? Der TV-Star wurde am 31. Dezember jedenfalls von Paparazzi bei der Abholung seiner Donut-Bestellung gesehen. Schon bald dürfte er seine Freundin aber wieder in die Arme schließen können. Möglicherweise teilt Ana dann auch erstmals auf ihren Social-Media-Plattformen eine Aufnahme ihres neuen Aussehens.

Anzeige

Instagram / claudia.muma14 Ana de Armas, Dezember 2020

Anzeige

Getty Images Ana de Armas, Schauspielerin

Anzeige

MEGA Ben Affleck, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de