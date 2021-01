Nathalie Volk (24) ließ sich gebührend feiern! Bei der ehemaligen Germany's Next Topmodel-Kandidatin überschlagen sich zurzeit die Ereignisse: Erst vor wenigen Wochen gab die Influencerin ihre Trennung von dem Hamburger Unternehmer Frank Otto (63) und zeitgleich auch ihre neue Liebe zu Hells-Angels-Mitglied Timur A. bekannt. Mit ihm an ihrer Seite startete die braunhaarige Schönheit nun in der Türkei in ihr neues Lebensjahr: Wie es sich für eine Rocker-Braut gehört, feierte Nathalie ausgelassen ihren 24. Geburtstag.

Via Instagram teilte Nathalie alias Miranda di Grande nun Aufnahmen ihrer großen Sause. In einem roten Kleid und mit einem Glas Schampus in der Hand posiert die Beauty an einem Billardtisch. Wie Bild erfuhr, hatte sich Nathalie für ihren Ehrentag nämlich eine ganz besondere Location ausgesucht: Das Klubheim der Hells Angels Antalya Province. Dort wurde das Model mit zahlreichen Luftballons und Rosen empfangen.

Und auch Nathalies Geburtstagstorte kann sich sehen lassen: Ein rosafarbenes Herz, das mit älteren Schnappschüssen von ihr verziert wurde. Neben Timur verbrachten auch einige andere Klubmitglieder den Tag mit Nathalie. Besser hätte sie es sich wohl nicht vorstellen können, wie ihre Reaktion zeigt: "Liebe und Respekt", kommentierte Nathalie ein abschließendes Gruppenbild inmitten all ihrer Gäste.

Anzeige

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk, Model

Anzeige

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volks Geburtstagstorte

Anzeige

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk, bekannt durch "Germany's nexct Topmodel"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de