Wie sieht Nathalie Volks (23) Zukunft aus? In den letzten Wochen gab es immer wieder neue Schlagzeilen um die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin: Im November hatten Nathalie und ihr damaliger Partner Frank Otto (63) nach fünf gemeinsamen Jahren überraschend ihre Trennung verkündet. Die 23-Jährige zeigte sich allerdings schnell mit einem neuen Mann an ihrer Seite – dem Hells-Angels-Rocker Timur A.. Als das Paar jetzt zu Gast auf einer Hochzeit war, fing Nathalie den Brautstrauß – und müsste somit eigentlich als Nächste heiraten.

Gegenüber Bild erklärte die Braunhaarige nun, dass das auch gar nicht so unwahrscheinlich sei. "Eine Hochzeit mit Timur ist sehr denkbar", verriet Nathalie. In ihrer Instagram-Story postete sie bereits ein Foto des Brautstraußes und schrieb dazu: "Ich bin die Nächste." Ihr Partner wurde bereits von seinen Freunden beglückwünscht – und Nathalie zeigte sich selbstbewusst: "Ich habe den Blumenstrauß gefangen, weil ich eine Powerfrau bin", sagte sie.

Wie verliebt Nathalie ist, zeigte sie vor Kurzem auch mit einem neuen Schmuckstück. Auf Social-Media teilte sie ein Foto einer goldenen Halskette: In geschwungener Schrift ist darauf der Name ihres neuen Partners zu erkennen. Ein klarer Liebesbeweis!

Anzeige

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk und Timur A. (v.r.) als Trauzeugen auf einer Hochzeit von Freunden

Anzeige

Instagram / timur_akbulut_frontline Nathalie Volk und Timur A.

Anzeige

Instagram / nathalievolk Timur A. und Nathalie Volk im September 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de