Oliver Pocher (42) teilt ordentlich gegen Michael Wendlers (48) Laura (20) aus! Noch vor dem Auftakt der diesjährigen DSDS-Staffel verkündete Micha stolz im Netz, dass seine Frau als Backstage-Reporterin in der Castingshow zu sehen sein soll. Dazu wird es laut Aussage des Senders aber nicht kommen: Stattdessen konnte Ex-Kandidat Momo Chahine den begehrten Job hinter den Kulissen ergattern. Ein Wechsel, den auch der Komiker nicht unkommentiert ließ. In seiner "Bildschirmkontrolle" schießt Oli jetzt heftig gegen Laura!

Nachdem sich Oli in seinem Instagram-Beitrag erst über seinen ehemaligen Kumpel Michael ausließ, kam auch dessen Gattin nicht gut davon. "Deine Laura hat einen miserablen Job gemacht", brüllte er in die Kamera und vermutete möglicherweise durch den Lautstärkepegel den Wendler in Cape Coral zu erreichen. Die Influencerin könne in Pochers Augen nichts. "Weil sie einfach eine komplette Hohlbirne ist. Talentfrei ohne Ende", wetterte Oli weiter gegen die Beauty. An Lauras Aussehen habe er hingegen nichts auszusetzen.

Damit wurde Laura nicht zum ersten Mal von dem Komiker kritisiert. Bereits in der vergangenen Weihnachtszeit machten sich Oli und seine Frau Amira (28) über die Netz-Bekanntheit lustig. Damals stand der Adventskalender der 20-Jährigen im Fokus. Laut den Pochers würden sich darin nämlich statt teurer Luxusartikel nur günstige Fälschungen sowie Second-Hand-Ware verbergen.

ActionPress Oliver Pocher, Komiker

TVNOW / Max Kohr Laura Müller und Michael Wendler in „Laura und der Wendler – Total verliebt in Amerika“

TVNOW / Stefan Gregorowuis Oliver und Amira Pocher bei "Pocher – Gefährlich ehrlich!"

