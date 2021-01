Ist Laura Müller (20) jetzt bei DSDS zu sehen oder nicht? Diese Frage haben sich zuletzt sicherlich viele Fans gestellt! Heute Abend flimmert der Auftakt der 18. Staffel über die TV-Bildschirme. Besonders spannend, denn: Noch während der Dreharbeiten verkündete Michael Wendler (48) seinen Ausstieg aus der Jury. Auch seine Frau Laura hätte eigentlich als Social-Media-Coach mit von der Partie sein sollen – soll laut dem Sender aber nicht zu sehen und durch DSDS-Alumni Momo Chahine ersetzt worden sein. Der Wendler behauptet jetzt aber: Die Influencerin ist durchaus bei DSDS am Start!

In seiner Instagram-Story äußerte der Schlagersänger sich jetzt zu der aktuellen Sendung: "Was besonders verblüffend ist, ist, dass Laura gezeigt wird, obwohl der Pressesprecher noch verlauten ließ, dass sie keine Rolle spielt bei DSDS – obwohl ihr Vertrag was anderes sagt: Sie ist als Backstagereporterin eingestellt worden und hat das 14 bis 17 Tage lang durchgeführt und fleißig gearbeitet." Abschließend stellte er klar: "Hier gibt es ein paar Desinformationen." Offenbar hat der Wendler sich die Folge bereits vorab im Netz angeschaut: Im TV war Laura nämlich noch nicht zu sehen.

Im Gegensatz zu seiner Gattin wurde der 48-Jährige durchaus schon gezeigt – und wird seitens des Senders mit frechen Sprüchen aus dem Off ordentlich aufs Korn genommen. "Es war schon zu vermuten, dass Spott und Hohn über mich verbreitet wird", ärgert sich Michael in seiner Story darüber. "Warum? Ich habe die Bundesregierung kritisiert. Ich habe von meiner freien Meinungsäußerung Gebrauch gemacht."

Revierfoto/ Action Press Laura Müller, Influencerin

Instagram / wendler.michael Michael Wendler, Ex-DSDS-Juror

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und Markus Krampe im September 2020

