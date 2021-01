Sind Sandra Janina und Juliano Fernandez etwa ein Paar? Bereits vor wenigen Wochen plauderte die ehemalige Love Island-Bekanntheit aus, nach ihrem gescheiterten TV-Flirt mit Henrik Stoltenberg wieder einen neuen Mann zu daten. Nun gab die Beauty preis, dass sie vergeben ist – und ihren Neuen kenne man sogar aus dem TV. Wie ein Insider gegenüber Promiflash verriet, soll es sich um Ex-Are You The One?-Kandidat Juliano handeln – jetzt meldete sich der Reality-TV-Star höchstpersönlich zu Wort!

"Es gibt ja immer Leute, die sich mitteilen möchten", erklärte Juliano auf Anfrage von Promiflash. Seiner Meinung nach gebe es aktuell jedenfalls wichtigere Dinge auf der Welt als sein Liebesleben. Eine überraschend deutliche Aussage ließ sich der Fitness-Liebhaber dann aber doch noch entlocken: "Ich bin momentan sehr glücklich, das ist das Wichtigste!" Ob Juliano damit wohl indirekt die vermeintliche Partnerschaft mit Sandra bestätigte? Seine Fans will er zumindest auf dem Laufenden halten.

Einige Follower dürften den beiden aber ohnehin bereits auf die Schliche gekommen sein. So veröffentlichte Sandra beispielsweise einen Kuschel-Clip, in dem das Rückentattoo ihres neuen Lovers zu sehen war – "zufälligerweise" trägt Juliano exakt das gleiche Motiv auf seinen Schulterblättern: einen XXL-Löwenkopf. Das Tinten-Kunstwerk präsentiert der Tattoo-Fan regelmäßig im Netz.

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janina im Juli 2018

Instagram / juliano_nuernberg Juliano, TV-Persönlichkeit

Instagram / julianofernandezz Julianos Rücken-Tattoo

