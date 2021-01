Lange kann es bei Hilary Duff (33) nicht mehr dauern! Im Oktober meldete sich die Schauspielerin und Frau von Matthew Koma mit freudigen Nachrichten zu Wort: Sie wird zum dritten Mal Mama! Doch zur Enttäuschung ihrer Fans hielt sich die "Lizzie McGuire"-Darstellerin seitdem mit weiteren Updates relativ bedeckt. Nur ab und zu erzählte sie bisher, wie sie mit ihren aktuellen Umständen zurechtkomme. So gab sie kürzlich zu, dass sie es nicht erwarten könne, bald wieder ihren Körper für sich zu haben. Jetzt verriet Hilary weitere Details zu ihrer Schwangerschaft im Netz!

In einer schwarzen Leggings mit Stretch-Einsatz am Bund präsentierte die Blondine stolz ihre gewölbte Körpermitte in ihrer Instagram-Story. Doch wie lange dauert es noch bis zur Geburt? Hilary gibt die Antwort in Form eines Schriftzugs, den sie direkt auf ihre kugelrunden Babybauch platzierte: "Noch elf Wochen!" Daneben fordert die 33-Jährige ihre Fans dazu auf, abzustimmen, ob sie glauben, dass sie einen Jungen oder ein Mädchen bekommen wird.

Die baldigen Dreifach-Eltern selbst wollen bei der Geburt von dem Geschlecht überraschen lassen. So hielten sie eine Gender-Enthüllung in der aktuellen Zeit für nicht angemessen, berichtete Hilary dem People-Magazin. Ihr Sohn Luca wünsche sich einen kleinen Bruder, "damit er all seine alten Spielsachen teilen kann", gab sie weiter preis.

Getty Images Matthew Koma und Hilary Duff im Januar 2019 in Beverly Hills

Instagram / hilaryduff Hilary Duff zeigt ihren Babybauch

Instagram / hilaryduff Matthew Koma, Hilary Duff und ihre Tochter Banks

