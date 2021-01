Hat sich die Beziehung von James Jennings erledigt? Der Temptation Island-Verführer der allerersten deutschen Staffel ist eigentlich seit einem halben Jahr glücklich vergeben. Nachdem er sich Anfang 2019 an Christina Dimitriou in der Fremdflirtshow die Zähne ausgebissen hatte, fand er wenig später eine Partnerin. Seit Juli 2019 ist er mit Bloggerin Laura Lucie liiert. Doch jetzt sind alle Paar-Spuren der beiden von Social Media verschwunden!

Eigentlich hatten James und Laura in den vergangenen Monaten regelmäßig ihre Follower über ihre Beziehung auf dem Laufenden gehalten und fleißig Couple-Content gepostet. Doch von dem ist auf einmal nichts mehr auf dem Instagram-Profil des Reality-TV-Kandidaten zu finden: Alle Paarfotos sind verschwunden! Bei Laura sieht es da ähnlich aus. Noch hat sich bisher allerdings keiner der beiden zu einem möglichen Liebes-Aus geäußert.

Kennengelernt haben sich den beiden übrigens genau über die Fotoplattform. Im Juli 2019 hatte James im Promiflash-Interview erklärt: "Ich habe sie auf Instagram angeschrieben und ein paar Tage später haben wir uns zufällig in einer Bar in Nürnberg getroffen." Was glaubt ihr: Ist bei den beiden alles aus und vorbei?

Anzeige

Instagram / jamesjennings_offiziell James Jennings, ehemaliger "Temptation Island"-Teilnehmer

Anzeige

Instagram / laurralucie James Jennings mit Freundin Laura Lucie

Anzeige

Instagram / jamesjennings_offiziell James Jennings und seine Freundin Laura

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de