Collien Ulmen-Fernandes (39) kann ihr neues Jobangebot offenbar immer noch nicht fassen! Seit wenigen Tagen ist es offiziell: Die ehemalige Viva-Moderatorin konnte die Rolle der Schiffsärztin auf dem beliebten Traumschiff ergattern. Nachdem Dr. Wolf Sander (Nick Wilder, 68) und Sina Tkotsch (30) nicht länger als Mediziner an Bord des Luxuskreuzers über die Weltmeere schippern, musste der Posten ohnehin dringend besetzt werden. Jetzt sprach Collien erstmals über ihre Aufgabe als Doktorin des TV-Dampfers!

"Ich gehöre jetzt fest zur 'Traumschiff'-Crew", verkündete Collien stolz in einem Interview mit Bild. Sobald die TV-Bekanntheit in ihren weißen Arztmantel schlüpft, verkörpert sie die Rolle von Doktorin Jessica Delgado. "Es sollte zunächst alles geheim bleiben. Im Sommer kam die Anfrage", erinnerte sich Collien zurück. Nicht nur die Schönheit war hin und weg – auch ihr Mann Christian Ulmen (45) zeigte sich begeistert: "Als die Anfrage kam, hat er gesagt: 'Mach das unbedingt, das ist deutsches Kulturgut.'"

Die ersten Szenen für die anstehende Osterfolge sind bereits im Kasten. TV-Kapitän Florian Silbereisen (39) traf Collien zu diesem Zeitpunkt aus terminlichen Gründen aber noch nicht. "Meinen ersten Traumschiff-Dreh hatte ich mit einem Silbereisen-Double", verriet die 39-Jährige. Die Aufnahmen werden von der Produktion dann aber so zusammengeschnitten, dass man am Ende meine, die beiden wären gemeinsam an Bord der MS Amadea gewesen.

Andreas Rentz/Getty Images Collien Ulmen-Fernandez beim Deutschen Fernsehpreis 2019

Getty Images Christian Ulmen und seine Frau Collien Ulmen-Fernandes, September 2015

ActionPress Florian Silbereisen im Dezember 2019 in Hamburg

