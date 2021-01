Wie steht Sandras Neuer zu ihrer Vergangenheit? Bei Love Island 2020 verguckte sich die Beauty in den Show-Playboy Henrik Stoltenberg. Kurz nachdem die beiden das Format sogar als Paar verlassen hatten, folgte das Liebes-Aus. Im Netz feindeten sich die Influencerin und ihr Ex danach sogar an. Doch mit diesem Kapitel scheint sie nun endlich abgeschlossen zu haben: Sandra ist wieder glücklich vergeben – aber was hält ihre neue Liebe eigentlich von dem vergangenen TV-Flirt?

Im Promiflash-Interview packte die einstige "Love Island"-Granate jetzt aus, dass ihr unbekannter Liebster nicht nachvollziehen könne, warum sich Sandra ausgerechnet für den Kölner entschieden hatte. "Er kann nicht verstehen, wie ich mit meinem Aussehen und Charakter an so jemandem wie Henrik interessiert war. Dafür schämt er sich etwas – aber ich mich ja auch", erklärte die Blondine – und schoss dabei wieder gegen ihren Verflossenen.

Doch nicht nur Sandras neue Flamme scheint das Verhalten des Kölner TV-Casanovas nicht zu mögen. Auch Kuppelshow-Kandidat Tobi zeigte sich nicht begeistert von dessen Auftritt in der Show: "Ich habe dem Henrik in der Villa auch schon mal gesagt, dass ich es überhaupt nicht cool finde, wie er mit Frauen umgeht", erklärte er bereits gegenüber Promiflash.

Anzeige

RTLZWEI / Paris Tsitsos Henrik Stoltenberg und sein "Love Island"-Couple Sandra Janina

Anzeige

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janina im Dezember 2020

Anzeige

Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe, RTL II Sandra und Henrik bei "Love Island"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de