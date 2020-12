Jetzt äußert sich ein weiteres Love Island-Traumpaar zu dem Beef von Sandra und Henrik! Die Lovestory von Laura und Tobi begann zwar schon bei der beliebten Datingshow, doch erst jetzt bestätigten sie, offiziell zusammen zu sein! Leider hielt das Liebesglück nicht bei allen Teilnehmern – beispielsweise bei Henrik und Sandra. Nach ihrer öffentlichen Trennung entstand sogar ein heftiger Rosenkrieg zwischen den beiden. Gegenüber Promiflash äußerten sich Laura und Tobi nun zu dem Drama und verrieten, auf wessen Seite sie stehen!

"Ich bin Team Sandra!", gab die Brünette im Promiflash-Interview zu. Ihrer Meinung nach soll es nicht an Sandra gelegen haben, dass die Trennung von Henrik so ein "großes Ausmaß" annahm und letztendlich im Streit endete. Ihr Liebster offenbarte daraufhin: "Ich hab dem Henrik in der Villa auch schon mal gesagt, dass ich es überhaupt nicht cool finde, wie er mit Frauen umgeht. Deshalb wundert es mich vielleicht auch gar nicht, dass es so eskaliert ist." Trotzdem finde Tobi den Ausgang der Liebesgeschichte "sehr sehr schade".

Da Henrik sie schlecht behandelt haben soll, beendete Sandra die Beziehung zu dem Kölner mit einem Clip auf Social Media. Das Drama zwischen den ehemaligen Turteltauben begann aber erst, als sich der "Bonflonzo"-Interpret öffentlich über die Trennung lustig machte, indem er das Video der Influencerin parodierte.

Promiflash Tobias Pietrek und Laura Ma

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janina, bekannt aus "Love Island"

Instagram / henrik_stoltenberg Henrik Stoltenberg, "Love Island"-Bekanntheit

