Was ist für Petra Arvela und Ramin Abtin (48) der große Reiz an The Biggest Loser? Schon seit 2013 bringt der ehemalige Kickbox-Weltmeister die Kandidaten der Sat.1-Abnehmshow zum Schwitzen und sorgt dafür, dass bei ihnen die Pfunde purzeln. Neben ihm stehen auch Christine Theiss (40) und Petra als "The Biggest Loser"-Trainer vor der Kamera – doch was macht für Letztere und ihren Kollegen die Sendung eigentlich so spannend?

In einem Gespräch mit Promiflash verrät Petra jetzt, was sie an dem TV-Format so begeistert, dass sie nun in einer weiteren Staffel als Coach dabei ist: "Für mich ist es so schön, die Kandidaten dabei unterstützen zu können, ein neues, gesünderes und glücklicheres Leben zu bekommen." Für die Sportlerin sei es "einfach unbezahlbar" zu sehen, wie dankbar die Kandidaten dafür sind.

Das sieht ihr Kollege Ramin ganz ähnlich. Der 48-Jährige bekommt seit Jahren nicht genug von "The Biggest Loser" und erklärt nun auch, warum: "Mich begeistert vor allem, tatkräftig am Erfolg unserer Kandidaten beteiligt zu sein. Dieser Erfolg ist eine tolle Belohnung."

"The Biggest Loser" – immer sonntags, um 17:30 Uhr in SAT.1.

Anzeige

Instagram / petraarvelatrainer Petra Arvela, "The Biggest Loser"-Trainerin

Anzeige

Instagram / raminabtin Ramin Abtin, Sportler

Anzeige

Instagram / raminabtin Ramin Abtin im Juni 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de