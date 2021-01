Maite Kelly (41) hat auch harte Zeiten erlebt! Die Sängerin wurde als Mitglied der Kelly Family berühmt und hatte mit Hits wie "An Angel" und "Fell in Love with an Alien" für zahlreiche Ohrwürmer gesorgt. Bevor die Sänger jedoch Konzerthallen füllen konnten, hatten sie klein angefangen und als Straßenmusiker ihr Geld verdient. Jetzt verrät die neue DSDS-Jurorin Maite, wie schwer der Karrierestart für sie, ihre Geschwister und ihre Eltern war...

Am Dienstag flimmerte die erste Folge der Castingshow über die TV-Bildschirme, in der unter anderem Straßenmusikerin Emily Intsiful vor die Jury trat – deren Geschichte erinnerte Dieter Bohlen (66) an ein Zitat von Maites Vater Dan Kelly (✝71): "Ihr Papa hat immer zu ihr gesagt: 'Der Hut lügt nie!'", so der Poptitan. Maite bestätigte nicht nur, dass sie und ihre Familie sofort bemerkt hätten, wenn sie einmal nicht gut gesungen haben – sie erklärte außerdem: "Deswegen haben wir gesungen... Wir sind gestorben beim Singen, weil es war entweder Essen oder kein Essen!"

Gerade weil die heutige Schlagersängerin in Kindertagen eine harte Schule durchlaufen hat, schätzt Dieter ihre Meinung bei DSDS umso mehr: "Die kommt von der Straße, hat da Jahre, Jahrzehnte gesungen. Hat Riesenauftritte gemacht, ist Jahrzehnte im Geschäft und so und hat einfach auch genau das Gespür, ob aus jemandem was werden kann oder nicht", schwärmt er in einem Einzelinterview.

Getty Images Die Kelly Family bei der ECHO-Verleihung 2018 in Berlin

TVNOW / Stefan Gregorowius DSDS-Kandidatin Emily Intsiful, 2021

ActionPress Dieter Bohlen beim DSDS-Casting im September 2020 in Rüdesheim

