Katja Krasavice (24) und Elif Demirezer (28) rasieren mit ihrer neuesten Single die gesamte Rap-Szene. In der Nacht auf Freitag brachten die beiden Musikerinnen ihren gemeinsamen Track "Highway" raus, der schon zuvor für einen riesigen Hype im Netz gesorgt hatte. Und tatsächlich scheinen die Erwartungen der Fans noch einmal übertroffen worden zu sein: Der Titel mit dem dazugehörigen Musikvideo hat sofort Platz eins der deutschen YouTube-Trends belegt!

Mit dieser Mega-Leistung lassen Katja und Elif geradezu mühelos die anderen großen deutschen Künstler der Rap-Szene wie beispielsweise Luciano (26) oder SSIO (31) hinter sich. In weniger als 20 Stunden wurde "Highway" schon über eine halbe Millionen mal auf YouTube aufgerufen. Fast 100.000 Zuschauer gaben dem Clip sogar noch zusätzlich einen Daumen nach oben! Und auch das schriftliche Feedback in den Kommentaren fällt mega-positiv aus: "Die Stimmenharmonie zwischen den beiden ist echt erstaunlich! Die Singstimmen sind so unterschiedlich und harmonieren so unglaublich gut miteinander", war nur eine der begeisterten Nachrichten.

Bei so viel positiver Resonanz wagen einige Fans sogar schon zu vermuten, dass dies mit Sicherheit der bisher erfolgreichste Track der ehemaligen YouTuberin wird: "Ich hoffe, sie kriegt endlich die Nummer eins in den deutschen Single-Charts", schrieb ein Fan unter das Video – rund 6.000 weitere User stimmten ihm bis jetzt mit einem Like auf den Kommentar zu.

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Rapperin

Instagram / kajtakrasavice Katja Krasavice und Elif in ihren "Highway"-Shirts

Instagram / elifmusic Elif, Sängerin



