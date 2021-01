Pamela Reif (24) gibt ein überraschendes Update zu ihrem Body! Die disziplinierte Sportskanone steht an der Spitze der erfolgreichsten Fitness-Influencer*innen Deutschlands. So folgen allein ihrem YouTube-Kanal, auf dem sie regelmäßig Work-outs zum Nachmachen hochlädt, heute schon 5,5 Millionen Fans. Kein Wunder, dass ihr so viele Follower nacheifern und sich von ihr motivieren lassen: Den extrem durchtrainierten Body der hübschen Blondine hätten offenbar viele gerne. Doch genau der hat sich in den vergangenen Monaten tatsächlich ein bisschen verändert: Pam hat zugenommen – und zwar ganz bewusst!

Das enthüllte sie jetzt bei "Schaumermal", ihrem Podcast mit ihrem Bruder Dennis Reif. "Ich habe dieses Jahr zugenommen. Ich weiß nicht, wie viel. Ich glaube, so ungefähr drei bis vier Kilogramm", berichtete Pamela und betonte dann: "Ich fand mich damals auch gut – aber ich glaube, das jetzt ist gesünder." Vor rund einem Jahr sei sie "extrem definiert" gewesen. "Da war ja fast kein Körperfett unter meiner Haut! Jetzt ist es alles weicher – aber das ist auch besser so."

Vermisst Pam ihre definiertere Figur dennoch manchmal? "Dass man die Bauchmuskeln immer gesehen hat, das hatte schon was – also, ich mochte das. Aber dafür hatte ich auch fast keinen Po mehr in der Hose", erklärte die YouTuberin. "Ich sah so halt auch nicht mehr weiblich aus."

