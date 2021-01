Offene Worte von Sarah Harrison (29)! Im März des vergangenen Jahres verkündeten die ehemalige Bachelor-Kandidatin und ihr Partner Dominic (29), dass sie gemeinsam mit ihren beiden Töchtern Mia Rose (3) und Kyla Deutschland den Rücken kehren wollen. Anfang Dezember ging es für die kleine Familie dann auch schon nach Dubai. Im Netz teilen die beiden YouTuber seitdem ihre Erfahrungen, die sie während ihres Neuanfangs machen. Jetzt verrät Sarah ihren Fans, ob sie schon mit der Wüstenmetropole warm geworden ist!

"Wir fühlen uns so wohl in unserem neuen Zuhause. Wir sind glücklich und ich merke, dass mir Dubai so gut tut", schwärmt Sarah auf die Frage eines Fans hin in ihrer Instagram-Story. Ihr neues Haus, das sie ihrer Community bereits vor Kurzem in einem Video präsentierte, würde die gebürtige Günzburgerin schon jetzt lieben – immerhin habe sie schon immer von einem Haus mit Garten und Pool geträumt. Zwar sei noch einiges in ihrer neuen Unterkunft zu erledigen, aber sie fühle sich schon jetzt, als sei sie angekommen: "Hier zu leben, macht mich einfach jeden Tag glücklich und stolz", betont Sarah.

Auch in punkto Sicherheit habe sie an ihrer neuen Wahlheimat nichts auszusetzen: "Ich fühle mich hier sehr sicher", erklärt sie ihren knapp drei Millionen Followern auf der Social-Media-Plattform und beantwortet damit die Frage eines neugierigen Fans.

Instagram / dominic.harrison.official Dominic und Sarah Harrison mit ihren Töchtern in Dubai

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison im Januar 2021 in Dubai

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison im November 2020

