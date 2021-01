Christin Kaeber (31) braucht für die kommende Zeit wohl starke Nerven – und Ohrenstöpsel! Im März 2020 hatte die ehemalige Survivor-Teilnehmerin große Neuigkeiten zu verkünden: Sie wurde zum ersten Mal Mutter. Ihre Tochter Nia ist natürlich ihr großer Stolz und inzwischen auch gar nicht mehr so klein: Denn wie Christin ihren Fans jetzt verrät, bekommt ihr Töchterchen im Moment ihre ersten Zähne!

In einer Instagram-Story gibt die 31-Jährige ihrer Community gerade Auskunft über Nias Schlafverhalten – wirft dann aber plötzlich ein: "Ja, sie bekommt aber gerade auch ihre Zähne und dann hat sie manchmal während des Schlafens kurz Schreiattacken, die dann wirklich ein bisschen lauter sind und so richtig schmerzerfüllt scheinen." Laut Christin kommen aktuell die Eckzähne ihres Nachwuchses durch, was auch an den geröteten Wangen ihrer Tochter zu erkennen sei.

Auch wenn Nia nun ein paar Schmerzen ertragen muss, habe sich dafür aber ihr Schlafrhythmus stabilisiert – was sich auch auf Christins Erholungsphasen positiv auswirke: "Ich wollte ursprünglich eigentlich sagen, dass ich derzeit so viel Schlaf bekomme, dass ich mit dem neuen Jahr wieder Antrieb habe, Sport zu machen."

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber mit ihrer Tochter Nia

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber mit ihrer Tochter Nia im Dezember 2020

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber im November 2020

