Sarafina Wollny (25) hat ihre Fans beunruhigt! Vor wenigen hatte das Großfamilienmitglied mit süßen News große Freude bereitet: Die 25-Jährige und ihr Mann Peter (28) erwarten nicht nur ein Baby – sie ist sogar mit Zwillingen schwanger. Doch obwohl sie ihre Follower regelmäßig mit Updates rund um die zukünftigen Wollnys versorgt, hat sich Sarafina am vergangenen Freitag überhaupt nicht via Social Media gemeldet. Weil sie daraufhin viele besorgte Nachrichten erhielt, liefert sie jetzt eine Erklärung für die kurzzeitige Netz-Abwesenheit.

"Viele haben mir schon geschrieben, ob alles in Ordnung ist, weil ich mich gestern nicht gemeldet habe", beginnt sie in ihrer Instagram-Story zu erzählen und gibt direkt Entwarnung: Der Schwangeren geht es gut. "Ich habe gestern eine Instagram-Pause eingelegt, weil Peter Geburtstag hatte und deswegen war es hier so ruhig", stellt sie klar. Lediglich ein bisschen Übelkeit mache ihr zu schaffen. Das halte sich zum Glück aber in Grenzen.

Doch auch die kleinen Schwangerschaftsleiden ändern nichts daran, dass sich das Paar total über sein baldiges Babyglück freut. Vor allem, dass sie nach jahrelangen Versuchen, schwanger zu werden, gleich zwei kleine Wunder erwarten, macht Sarafina und ihren Liebsten überglücklich. "Als wir erfahren haben, dass es Zwillinge werden, war das schon ein bisschen crazy, denn wir hatten Glück, dass wir erst mal ein Baby haben – und dann kommt die Aussage, dass es zwei sind!", hatte Peter im RTL2-Interview erklärt.

Instagram / sarafina_wollny Peter Heck und Sarafina Wollny, Reality-TV-Bekanntheiten

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny, Reality-TV-Darstellerin

Instagram / sarafina_wollny Peter und Sarafina Wollny

