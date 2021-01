Das will Jil Rock unbedingt von ihrem Schatz Oliver Sanne (34) in der großen Dschungelshow sehen! Am vergangenen Freitagvormitag machte RTL endlich offiziell, welche zwölf Promis ab kommender Woche um den Einzug in das echte Dschungelcamp 2021 kämpfen werden. Neben Temptation Island-Sternchen Christina Dimitriou (29) oder Love Island-Hottie Mike Heiter (28) wird auch Ex-Bachelor Oli am Start sein. Seine Verlobte will ihn dabei offenbar besonders leiden sehen, wie der Fitness Coach jetzt selbst im Netz verriet!

Nachdem er endlich als Kandidat bestätigt worden war, stellte sich Oli den neugierigen Fragen seiner Community in seiner Instagram-Story. Doch dabei gesellte sich offenbar auch seine Partnerin Jil unter die anonymen Fragesteller: "Sag ruhig allen, dass du da mitmachst, weil ich dich beim Hodenessen sehen will", schrieb sie in den Sticker. Dass es sich bei der frechen Aussage tatsächlich um seine Freundin handelt, bestätigt Oli in seiner Antwort direkt selbst: "Das ist Liebe, Jil! Danke!"

Im Anschluss erklärte der Muskelmann allerdings, warum es seiner Ehefrau in spe wirklich gut in den Kram passen würden, wenn er das Goldene Ticket für das Dschungelcamp 2021 ergattern würde: "Leute, ich muss gewinnen, weil sie nächstes Jahr drei Wochen Single-Urlaub im Versace Hotel in Australien machen will als Begleitung. Also ruft alle schön für mich an", schrieb Oli und fügte danach noch die beiden humorvollen Hashtags #Flitterwochen und #IchGönneIhr dazu.

Anzeige

Instagram / oliversanne.coaching Jil Rock und Oliver Sanne im Oktober 2020

Anzeige

Instagram / oliversanne.coaching Jil und Oliver Sanne

Anzeige

Instagram / oliversanne.coaching Jil Rock und Oliver Sanne, Promipärchen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de