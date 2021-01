Diese Bilder dürften viele Damen vor Neid erblassen lassen! Izabel Goulart (36) zählt zu den schönsten Frauen der Welt und heizt ihren Fans als Model nicht nur immer wieder auf dem Laufsteg, sondern regelmäßig auch im Netz ein: Nachdem sie erst im Oktober 2020 ihren runden Knack-Po in einem Clip zur Schau gestellt hatte, präsentiert die Schönheit in einem neuen Post nun ihre wahnsinnig langen Beine...

Die 36-Jährige teilt auf ihrem Instagram-Account einige Eindrücke aus St. Barth, wo sie in einem kleinen See ein Bad genießt. Bei dem Ausflug trägt sie einen knappen, bunten Bikini und gewährt so freie Sicht auf ihren Hammerkörper: Izabel kann nicht nur mit einem ziemlich trainierten Bauch prahlen – vor allem ihre scheinbar endlos langen Beine fallen auf den Aufnahmen sofort ins Auge.

Mit den Posts begeistert Izabel ihre Fans. Sie liken ihre Netzbeiträge nicht nur zahlreich, sondern kommentieren sie auch bewundernd: "Oh mein Gott, du bist so perfekt!", schreibt einer ihrer Follower unter eines der Bilder – ein anderer lobt das Selbstbewusstsein der Brünetten: "Ich liebe es, wie wohl du dich in deinem eigenen Körper fühlst!"

