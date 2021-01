Oti Mabuse steht wohl einfach alles! Die Schwester von Let's Dance-Star Motsi Mabuse (39) wirbelte vor einigen Jahren nicht nur in der RTL-Tanzshow übers Tanzparkett, sondern nun auch schon einige Male im UK-Pendant Strictly Come Dancing. Dort holte sie vor wenigen Wochen gemeinsam mit Comedystar Bill Bailey den ersten Platz und konnte so ihren Titel verteidigen. Während der Sendung hatte Oti sich häufig mit langer Lockenmähne gezeigt – nach der Show setzt sie nun aber auf eine Kurzhaarfrisur...

Die 30-Jährige teilte jetzt einen Schnappschuss, der ihre Fans völlig begeistert: Darauf trägt die Profitänzerin einen lässigen grauen Pulli und grinst in die Kamera – viel mehr als ihr Lächeln fallen allerdings ihre Haare auf: Die trägt sie jetzt nämlich so kurz, dass sie gerade einmal bis zu ihren Ohren reichen – und das kommt bei ihren Followern extrem gut an! "Du bist so hübsch, Oti! Deine Frisur ist wunderschön kurz und bringt deine Gesichtszüge toll zur Geltung!", schreibt beispielsweise ein User, und auch ein anderer schwärmt: "Okay... Ich liebe diesen Haarstyle an dir!"

Es ist nicht das erste Mal, dass Oti sich ohne lange Mähne präsentiert. Unter anderem hatte sie sich im April 2020 auf Instagram mit Kurzhaarfrisur und besonders natürlichem Make-up gezeigt. Dabei hatte ihr die Londoner Make-up-Artistin Bryony Blake geholfen, die den "Strictly Come Dancing"-Kandidaten hinter den Kulissen den nötigen Glamour verpasst.

Instagram / otimabuse Oti Mabuse, 2020

Instagram / otimabuse Bill Bailey und Oti Mabuse, 2021

Instagram / otimabuse Oti Mabuse, "Strictly Come Dancing"-Star

