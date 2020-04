Mut zur Natürlichkeit! Oti Mabuse präsentiert sich ohne Perücke im Netz und überrascht ihre Follower mit einer ungewohnten Kurzhaarfrisur. Eigentlich ist die "Strictly Come Dancing"-Tänzerin bekannt für ihre wallende Mähne, ebenso wie ihre Schwester Motsi (38). Jetzt zeigt Oti ihren Fans, wie sie mit ihrem krausen Echthaar aussieht. Nicht nur ihre Frisur ist auf dem Schnappschuss ein Hingucker, auch ihr Make-up sticht sofort ins Auge.

Auf Instagram teilte die 29-Jährige in ihrer Story ein Foto, auf dem sie sich verträumt zur Seite dreht und die Augen schließt. In dem Beitrag verlinkte sie die berühmte Londoner Make-up-Artistin Bryony Blake zusammen mit dem Wort "Dankeschön". Bryony ist bekannt für ihre Kosmetik-Tipps und -Tricks und bei "Strictly Come Dancing" hinter den Kulissen für das Styling der Tänzer verantwortlich.

Offenbar nutzt Oti ihre freie Zeit aktuell, um neue Make-up-Ideen zu testen. Sie legt auch sonst großen Wert auf ihr Äußeres und ist stets perfekt gestylt unterwegs. Das stellt sie regelmäßig in diversen Tanzshows unter Beweis.

Getty Images Oti Mabuse bei einem Training für "Let's Dance" in Berlin im März 2016

Instagram / bryony_blake Die Make-up-Artistin Bryony Blake im April 2020 in London

Doug Peters/Empics/Actionpress Motsi und Oti Mabuse bei den National Television Awards 2020



