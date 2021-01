Da müssen seine Fans garantiert zweimal hinschauen! Das ehemalige One Direction-Mitglied Liam Payne (27) hat in der Vergangenheit schon ein paar Mal seinen Typ verändert. Mit der typischen Justin Bieber-Frise, die eher einem Helm glich, begann er seine Musikkarriere als Kandidat der britischen Ausgabe von The X-Factor. Danach wurden seine Haare dann peu à peu immer kürzer. Im Netz hätten Fans den Sänger nun aber fast nicht wiedererkannt, denn Liam zeigt sich dort mit fast schulterlanger Matte!

Auf Instagram veröffentlichte der "Strip that down"-Interpret ein Video von sich, in dem er eigentlich nur Werbung für seinen Livestream "The LP Show Act 4" machen wollte. Jedoch fiel der Fokus dabei eher auf Liams Frisur, denn in den letzten Monaten ließ er seine Haare wachsen. Unzählige Follower kommentierten seine neue wellige Haarpracht und schienen schlichtweg begeistert zu sein: "OMG, deine Haare sind so wunderschön, Babe", hieß es unter dem Clip. Eine andere Userin schrieb: "Du siehst aus wie Jesus und ich liebe es!"

Jedoch ist der 27-Jährige nicht der Erste aus der Boyband, der mit einer langen Mähne die Herzen seiner Anhänger zum Schmelzen bringt. Mehrere Jahre trug auch sein Kollege Harry Styles (26) die Haare lang. Was meint ihr: Wem steht der Look besser – Liam oder Harry? Stimmt unten ab!

Anzeige

Getty Images One Direction bei einem Event in London im November 2010

Anzeige

Getty Images Liam Payne, Sänger

Anzeige

Getty Images Harry Styles, 2014

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de