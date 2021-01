Will Yvonne Catterfeld (41) jetzt etwa international durchstarten? Bereits im Jahr 2001 veröffentlichte die Sängerin unter ihrem Künstlernamen ihre erste Single "Bum". Von diesem Zeitpunkt an ging es für die gebürtige Erfurterin steil bergauf. Inzwischen ist die Künstlerin kaum noch aus dem Musikgeschäft wegzudenken. Jetzt wagt sie allerdings einen Schritt in unbekannte Gewässer: Yvonne bringt einen Song auf Englisch raus!

"Wow, die Katze ist aus dem Sack", meldete sich Yvonne am vergangenen Freitag pünktlich zur Veröffentlichung ihres neuen Tracks "Patience" via Instagram zu Wort. Während der Titel des Werks bereits spekulieren ließ, dass es sich um ein englischsprachiges Stück handelt, haben sich die Vermutungen nun bewahrheitet. "Nach langer Zeit habe ich endlich einen Song auf Englisch aufgenommen", teilte die 41-Jährige stolz mit. Mit ihrem Track "I Don't Give In" sang Yvonne bereits 2017 zum ersten Mal auf Englisch.

"Ich bin unendlich glücklich und hoffe euch gefällt 'Patience' so wie mir", schrieb Yvonne zu den ersten Eindrücken des neuen Musikvideos. Ihre Fans sind jedenfalls völlig aus dem Häuschen. "Ich liebe den Song unendlich. Tausend Dank dafür", kommentierte ein Nutzer. Ein anderer User erkannte neben dem Musiknachschub noch weitere Vorteile: "Dann verstehen Samu und Rea auch endlich mal, was du singst!"

Getty Images Yvonne Catterfeld, Musikerin

Getty Images Yvonne Catterfeld, Sängerin

Getty Images Yvonne Catterfeld, Künstlerin

