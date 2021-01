Floyd Mayweather Jr. (43) darf sich nun stolz Großvater nennen! Anfang November des vergangenen Jahres machten besonders erfreuliche Neuigkeiten die Runde: Die Tochter des Profiboxers Iyanna Mayweather und ihr Partner YoungBoy erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Kurz nach der Babynews verriet das Paar, dass es sich über einen Jungen freuen darf. Jetzt hat das Warten endlich ein Ende – Iyanna ist zum ersten Mal Mutter geworden!

Via Instagram teilte Yaya bereits ein erstes Detail ihres Sprösslings: ein niedliches Baby-Füßchen. Wie HollywoodLife berichtete, erblickte der Nachwuchs der 20-Jährigen bereits am vergangenen Samstag das Licht der Welt. Den Namen ihres Kindes sowie weitere Einzelheiten zu ihrem Baby behielt die frischgebackene Mama allerdings für sich. Und auch Neu-Opa Floyd meldete sich bisher noch nicht zur Geburt seines Enkelkindes.

Iyannas Fans sind nach dieser Nachricht völlig aus dem Häuschen. "Der kleine König ist da!" und "Oh wie süß, ich bin so stolz auf dich!" lauten nur zwei der zahlreichen Glückwünsche in den Kommentaren. Ein anderer Nutzer kann es sogar kaum abwarten, bis Iyanna und ihr Liebster den Namen ihres Sohnemanns verraten.

Anzeige

Instagram / moneyiyanna Iyanna Mayweather, Influencerin

Anzeige

Instagram / floydmayweather Floyd Mayweather Jr., Sportler

Anzeige

Instagram / moneyyayah Floyd Mayweather mit Tochter Iyanna

Anzeige

Würdet ihr euch freuen, wenn Iyanna weiterhin Updates aus ihrem Alltag als Neu-Mama gibt? Oh ja, das würde mich freuen! Nee, lass mal. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de