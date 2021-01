Hat A$AP Rocky (32) den Segen von Rihannas (32) Familie? Jahrelang waren die Musiker nur gute Freunde, doch seit Kurzem gehen sie als Paar durchs Leben. Der Rapper verbrachte die Weihnachtsfeiertage sogar mit Rihanna auf Barbados. In der Heimat der Sängerin genossen die beiden aber nicht nur Zweisamkeit, er lernte auch ihre Familie kennen. Doch was hält diese vom neuen Partner der "Love The Way You"-Interpretin?

Offenbar konnte A$AP Rocky bei RiRis Familie punkten! "Die Reise läuft so gut, es könnte nicht besser laufen", verriet eine Rihanna nahestehende Quelle gegenüber Hollywood Life. Der 32-Jährige passe perfekt zu ihrer Familie und ihren Freunden. "Es ist eine große Erleichterung für Rihanna, weil ihre Familie dazu neigt, sie sehr zu beschützen. Sie sind alle sehr aufrichtige und bescheidene Menschen, also spielt die Tatsache, dass Rocky nicht mit einem silbernen Löffel im Mund geboren wurde, zu seinen Gunsten", erklärte der Insider.

A$AP Rocky soll es ernst mit der 32-Jährigen meinen – und davon seien auch ihre Liebsten überzeugt, erzählte der Informant weiter. "Jeder kann sehen, wie sehr er sich um sie sorgt." Zwar sei es noch zu früh, um sagen zu können, wohin die Beziehung führt. Doch es sei für alle aufregend gewesen, den neuen Mann an RiRis Seite kennenzulernen.

Getty Images Rihanna und A$AP Rocky, 2019

ActionPress/OLIVIER BORDE / BESTIMAGE Rihanna und A$AP Rocky bei der Paris Fashion Week 2018

Getty Images A$AP Rocky und Rihanna, 2012

