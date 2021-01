Sind Shaun White (34) und Nina Dobrev (32) etwa in ein früheres Zeitalter gereist? Bereits seit rund einem Jahr vermuteten Fans zwischen dem Snowboarder und der Schauspielerin mehr als nur eine gute Freundschaft. Im vergangenen Dezember überraschte die TV-Bekanntheit ihre Community dann tatsächlich mit einem süßen Turtelbild. Am vergangenen Samstag feierte die Darstellerin ihren 32. Geburtstag – und das gab Anlass für neuen Pärchen-Content: Nina und Shaun posieren im abgefahrenen 80er-Look!

Via Instagram veröffentlichte Shaun nun mehrere Schnappschüsse, die das Paar in flippigen Outfits zeigen. "Schade, dass wir nie zusammen Spaß haben. Alles Gute, Baby", scherzte der Sportler. Die Aufnahmen beweisen nämlich das genaue Gegenteil: Während Nina einen Jogginganzug im hippen Style der 80er-Jahre trägt, entschied sich Shaun mit Goldkette um den Hals für ein offenes Hemd. Doch damit noch nicht genug – beide tragen für das Posieren vor der Kamera verspiegelte Sonnenbrillen, so als würden sie aus der Zukunft zurückkehren.

Die Fans der Turteltauben sind von diesem außergewöhnlichen Anblick jedenfalls begeistert. Auf diesen Spaß würden sich eben nur Shaun und Nina einlassen. "Ich liebe eure Beziehung", kommentierte beispielsweise ein Follower den Geburtstagsbeitrag. Und auch Ninas Kumpel Joe Jonas (31) hinterließ einen Kommentar – der Sänger versah die Bilderreihe mit einem Emoji samt Herzaugen.

Anzeige

Instagram / shaunwhite Shaun White und seine Partnerin Nina Dobrev

Anzeige

Instagram / shaunwhite Shaun White und Nina Dobrev, Snowboarder und Schauspielerin

Anzeige

Instagram / shaunwhite Shaun White und Nina Dobrev

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de