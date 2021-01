Sarah Harrison (29) gibt ein überraschendes Mama-Update! Vor rund einem halben Jahr hat Team Harrison Zuwachs bekommen: Die kleine Kyla ergänzt nun die Familie um Sarah, Dominic (29) und deren erstgeborenem Töchterchen Mia Rose (3). Zusätzlich wanderten die vier Ende des vergangenen Jahres nach Dubai aus. Ganz klar: Die Eltern haben ein paar stressige Monate hinter sich! Zum Glück gibt es nun an einer wichtigen Front Entlastung: Obwohl sie noch so jung ist, schläft Kyla nachts schon fast durch – und Sarah und Domi somit auch!

Das berichtete die YouTuberin jetzt stolz in ihrer Instagram-Story: "Mia schläft ja eh komplett durch 12 Stunden und Kyla wacht einmal in der Nacht auf." Weiter schilderte Sarah: "Meistens so gegen 4 Uhr, dann will sie eine Flasche, so ab 6 Uhr ist sie dann ein bisschen unruhiger und schläft bei uns im Bett – aber dann schläft sie trotzdem bis um 8 Uhr." Der zweifachen Mutter ist offenbar bewusst, wie selten das bei so kleinen Kindern ist: "Also da dürfen wir uns nicht beschweren. Klappt echt super."

Auch sonst scheinen sich die Harrisons gut in ihren neuen Alltag mit zwei Kindern in den Arabischen Emiraten eingefunden zu haben. "Wir fühlen uns so wohl in unserem neuen Zuhause. Wir sind glücklich und ich merke, dass mir Dubai so guttut", hatte Sarah bereits vor wenigen Tagen in ihrer Instagram-Story geschwärmt.

Instagram / https://www.instagram.com/sarah.harrison.official/ Sarah Harrison mit ihren Töchtern Kyla und Mia

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison mit ihren beiden Töchtern

Instagram / sarah.harrison.official Dominic und Sarah Harrison mit ihren Kindern in Dubai

