Werden sich Sandra Janina und Paulina Ljubas (24) bald versöhnen? Zuletzt kochte die Feindschaft der beiden TV-Ladys wieder mächtig hoch: Am Wochenende teilte die Ex-Köln 50667-Darstellerin gegen die Ex-Love Island-Beauty auf Social Media gewaltig aus. Die Kölnerin machte Sandra eine XXL-Ansage, in der sie ihr unter anderem vorwarf, für den Fame immer weiter in der Öffentlichkeit schlecht über sie und ihren Partner Henrik Stoltenberg zu sprechen. Der hatte während und kurz nach "Love Island" nämlich noch mit der Blondine angebandelt. Bis zuletzt sah es nicht so aus, dass sich der Konflikt der Damen schnell lösen wird – doch jetzt schaltete sich Leroy Leone (31) ein!

Nachdem Paulina am vergangenen Freitagabend ihre XXL-Instagram-Story über Sandra rausgehauen hatte, kam sie mit dem ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darsteller ins Gespräch. Der hatte zuvor nämlich öffentlich immer sehr deutlich Partei für Henriks TV-Ex ergriffen. Leroy kennt also Sandras Sicht der Dinge sehr gut. Doch offenbar scheint er jetzt auch Paulinas Argumentation in Teilen nachvollziehen zu können, denn er schlug daraufhin selbst den beiden Ladys in seiner Story vor: "Redet. Kommuniziert miteinander. Tut mir diesen Gefallen. Das hilft. Und wenn ihr euch zu stolz seid dafür, ich fahre euch sehr gerne gemeinsam zum Promiboxen, aber Hauptsache, ihr klärt das."

Daraufhin teilte er noch ein paar bearbeitete Filmplakate, die die beiden Streithühner – und manchmal sogar Henrik – auf kuriose Art und Weise zusammenbringt: Sandra, Paulina und Leroy in der Komödie "Die Schadenfreundinnen" oder Sandra, Henrik und Paulina im Sci-Fi-Drama "Life". Paulina scheint darüber herzlich Lachen zu können. Sie teilte einige der bearbeiteten Fotos ebenfalls in ihrer Story. Ob das vielleicht der erste Schritt Richtung großer Versöhnung ist?

Instagram / _leroyleone_ Leroy Leone im Juli 2020

Instagram / _leroyleone_ Sandra Janina, Paulina Ljubas und Leroy Leone in "Die Schadenfreundinnen"

Instagram / _leroyleone_ Sandra Janina, Henrik Stoltenberg und Paulina Ljubas in "Life"

