Paulina Ljubas (24) hat die Faxen dicke – sie teilt jetzt radikal gegen Sandra Janina aus! Die neue Partnerin von Henrik Stoltenberg und die ehemalige Love Island-Kandidatin haben verständlicherweise nicht gerade den besten Draht zueinander. Schließlich hatte sich die Ex-Köln 50667-Darstellerin an dem fiesen Parodie-Video des Politiker-Enkels beteiligt. Dass Sandra in den vergangenen Wochen sich aber immer wieder über Henrik und sie öffentlich geäußert hatte, ließ Paulina im Netz nun gehörig an die Decke gehen!

Paulina wolle sich nicht weiter vor die "Haustür spucken" lassen oder weiter Lügen über sich selbst anhören. "Wenn du gedacht hast, dass du weiterhin deine winzig kleine Clownsshow abziehen kannst und wirklich jeden zweiten, wenn nicht jeden Tag ein Interview geben kannst, in denen du irgendwelche nicht nur privatesten Dinge über Henrik und seine Familie, sondern auch Lügengeschichten über mich dort zum Thema machen kannst, dann hast du dich wirklich absolut geschnitten", wetterte die Brünette drauf los. Und sie hatte tatsächlich einiges zu sagen: So seien Sandras tränenreiche Videos zum Kennenlern-Aus mit Henrik geschauspielert gewesen, schließlich habe der Personal Trainer ihr zwei Tage vorher versucht, höflich am Telefon klar zu machen, dass sie nicht zueinander passen.

Außerdem hätte Sandra in einem Promiflash-Interview gelogen, in dem sie erklärte, Paulina hätte ihr bei ihrem ersten Treffen gesagt, was Henrik für ein "dummer Typ" sei und wie er so mit ihr umgehen könne. Laut der Laiendarstellerin habe genau das aber Sandra zu ihr gesagt und nicht umgekehrt. Generell habe Paulina wegen den negativen Vibes zwischen dem ehemaligen "Love Island"-Couple eine ordentliche Antipathie gegenüber der Studentin verspürt.

Doch das ist noch lange nicht alles, was dem ehemaligen RTL2-Gesicht übel aufgestoßen ist. Auch dass Sandra es immer noch nicht lassen könne, weiterhin in der Presse schlecht über ihre Beziehung zu sprechen, rege sie extrem auf. Für Paulina ist es unverständlich, dass ihre Kontrahentin das Thema nicht einfach ruhen lassen könne. Sie vermutet allerdings, dass Sandra das Ganze wegen der medialen Aufmerksamkeit bis auf den letzten Tropfen ausschlachten wolle. Und was sagt die Betroffene selbst zu den ganzen Vorwürfen? Das Reality-Sternchen ließ den Story-Rant der Kölnerin erst einmal unkommentiert. Das letzte Wort ist in diesem Beef aber sicher nicht gesprochen.

Anzeige

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janina, Influencerin

Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas im November 2020

Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Ex-"Köln 50667"-Darstellerin

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janina, "Love Island"-Kandidatin 2020

Anzeige

Was sagt ihr dazu, dass Paulina so lange nach dem Drama noch einmal gegenüber Sandra ausholt? Ich finde das unnötig. Die Sache ist vom Tisch. Ich kann Paulina absolut verstehen. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de