Claudia Obert (59) und ihre Boys haben es sich gut gehen lassen! Dass in so einigen TV-Formaten Unmengen an Alkohol fließen, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Auch Claudia macht keinen Hehl aus ihrer Liebe zum Champagner. Daher darf das prickelnde Luxusgetränk auch bestimmt nicht in ihrer eigenen Sendung Claudias House of Love fehlen. Promiflash fragte bei der Modeunternehmerin nach, wie viele Flaschen denn in der Datingshow geköpft worden seien.

"Ich muss die Produktion loben. Wir hatten einen extra Kühlschrank, in dem nur Champagnerflaschen waren, ohne dass mein Management das vorher verlangt hat", erzählte die selbsternannte Luxuslady vergnügt im Promiflash-Gespräch. Wie viel letztendlich tatsächlich konsumiert wurde, konnte Claudia nicht genau beantworten. Sie betonte jedoch: "Zeitweise habe ich gedacht, als ich morgens reinkam, wir haben da einen Klub oder eine Kneipe." Alle Beteiligten sollen auf jeden Fall eine tolle Zeit und viel Spaß gehabt haben.

Bei ihrer Promis unter Palmen-Teilnahme hatte Claudia ebenfalls das eine oder andere Glas vernichtet. Für ihre Mitstreiter anscheinend zu viel des Guten. Sie sollen ab einem gewissen Zeitpunkt sogar den Alkohol vor der 59-Jährigen versteckt haben.

Claudia Obert im Oktober 2020

Claudia Obert in Hamburg im Juni 2020

Claudia Obert und Ronald Schill in Claudias Boutique, 2020

