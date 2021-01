Rapperin Iggy Azalea (30) hat eine steile und äußerst erfolgreiche Karriere hingelegt: Mit zahlreichen Auszeichnungen und über 14 Millionen Followern auf Instagram hat sie in nur wenigen Jahren alles erreicht, wovon viele träumen und ist nebenbei klammheimlich Mama geworden. Man könnte meinen, dass damit keine Wünsche offen blieben. Doch ein Traum aus Kindertagen lässt Iggy wohl nicht so ganz los.

Die Australierin nahm nämlich an einer Umfrage auf Twitter teil, in der es um die Berufswünsche ging, die man als Kind so hatte. "Ich wollte immer eine Keksfabrik leiten", schreibt die 30-Jährige als Antwort. Garniert ist ihr Tweet mit einem traurig dreinblickenden Emoji. Anscheinend kann die Karriere als Rap-Star nur bedingt über den geplatzten Kindheitstraum hinwegtrösten.

Obwohl ihr viele Fans sofort unterstützend zur Seite sprangen und sie ermutigten, dass es für diesen Traum niemals zu spät sei, scheint sich Iggy mit ihrem Karriereweg doch arrangiert zu haben. Denn obwohl noch lange nicht Schluss ist, hat sie mit "End of an Era" für dieses Jahr sogar ein neues Album angekündigt.

Anzeige

Instagram / thenewclassic Iggy Azalea mit Söhnchen Onyx im November 2020

Anzeige

Instagram / thenewclassic Iggy Azela im Juni 2020

Anzeige

Theo Wargo/Getty Images for TIDAL Iggy Azalea bei einem Konzert in New York

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de