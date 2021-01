Wow, dieser Körper kann sich wirklich sehen lassen! Vor wenigen Monaten hat sich das Leben der ehemaligen Victoria's Secret-Beauty Jessica Hart (34) um 180 Grad gedreht. Das Model und sein Partner James Kirkham wurden Anfang November Eltern eines gesunden Mädchens. Doch von der Schwangerschaft der Schönheit ist mittlerweile nichts mehr zu sehen: Jessica ist Wochen nach der Entbindung wieder gertenschlank!

Paparazzi erwischten die frischgebackene Mama vor wenigen Tagen mit ihrem Baby in Los Angeles. Total relaxt und ziemlich leger schiebt die 34-Jährige auf den Aufnahmen den Kinderwagen vor sich her. In einem lockeren T-Shirt und einer Leggings setzte sie ihren Hammer-Body nach der Schwangerschaft in Szene – von ein paar Extrakilos kann hier definitiv keine Rede mehr sein.

Dass Jessica in ihrer neuen Rolle als Mutter völlig aufgeht, betonte sie erst kürzlich in einem Instagram-Beitrag. "Ich bin so dankbar für diese kleine Seele. Baby-Rae ist alles, was ich mir immer vorgestellt habe und noch mehr. Danke, dass du dir uns als Eltern ausgesucht hast, Baby. Ich verspreche dir, wir werden dich nicht enttäuschen", schrieb sie in einem Post.

Anzeige

Getty Images James Kirkham und Jessica Hart im Januar 2020

Anzeige

Getty Images Jessica Hart im Februar 2020

Anzeige

Instagram / jesshart James Kirkham und Jessica Hart

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de