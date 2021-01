Sänger Justin Bieber (26) wurde schon in jungen Jahren ein Weltstar. Seit er 2008 im zarten Alter von 13 Jahren von einem US-Plattenboss entdeckt wurde, begann die steile Karriere des Kanadiers. Womöglich liegt diese Aura bei den Biebers in der Familie: Das große Talent, das Justin schon so früh zeigte, sieht zumindest er wohl auch in seinem neugeborenen Neffen. Dem sagte er nämlich eine große Zukunft voraus.

Vor Kurzem postete Justin auf Instagram ein Bild, das ihn mit Base-Cap und kurzärmligem Shirt zeigt, wie er seinen kleinen Neffen im Arm hält. "Dieser Kleine hier wird einmal die Welt verändern", schrieb er dazu. Wie der jüngste Spross heißt, ist noch nicht bekannt. Er war jedoch auch schon der Star in Justins Instagram-Storys und wird sicherlich noch häufiger zu bewundern sein. Die Fans reagierten überschwänglich auf den Post und gratulierten zum neuen Familienmitglied. Einzeln wurde auch die Frage laut, wann es denn beim Sänger selbst soweit sei.

Und die eigene Vaterrolle kann sich Justin wohl auch vorstellen, wie die US Weekly berichtete. Mit Ehefrau Hailey (24) seien einem Informanten des Magazins zufolge viele Babys geplant. Seinen kleinen Neffen hält der 26-Jährige auch schon gekonnt im Arm, er scheint also bestens vorbereitet.

Getty Images Justin Bieber im Oktober 2009

Instagram / justinbieber Justin Bieber im September 2020

Getty Images Justin Bieber und Hailey Bieber bei der "Justin Bieber: Seasons"-Premiere in L.A. im Januar 2020

