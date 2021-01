Endlich ist es raus! In der letzten Staffel von Love Island hatte Sandra Janina den Politiker-Enkel Henrik Stoltenberg kennengelernt: Nachdem die beiden kurze Zeit ein Paar waren, war dann aber auch schnell wieder Schluss. Nun ist die Erfurterin wieder in festen Händen – Are You The One?-Teilnehmer Juliano hat das Herz von Sandra erobert. Im Netz verriet sie nun, wie sie ihren neuen Freund überhaupt kennenlernte.

Auf Instagram repostete Sandra eine Story ihres Lovers, in der er offenbarte, woher die beiden sich eigentlich kennen. Tatsächlich hatte wohl Sandras gute Freundin Michele Cipa ihre Hände dabei im Spiel. "Wir haben uns über Mila kennengelernt. Ich war mit einem Kumpel in der Nähe von Erfurt und wir sind dann zu den beiden gefahren", verriet Juliano. Ein paar Wochen später hätten er und Sandra sich dann alleine getroffen. In der Story sieht man, wie Sandra und der Muskelprotz zusammen tanzen – und sich dabei ziemlich anschmachten.

Erst vor wenigen Tagen hatte Sandra verraten, wer der Neue an ihrer Seite ist. In ihrer Instagram-Story sagte sie: "Es wurde viel über eine bestimmte Person geredet und deswegen will ich dazu jetzt mal einfach etwas sagen, weil ich euch nicht im Dunkeln lassen will" – daraufhin teilte sie zwei ziemlich heiße Fotos, die sie mit Juliano zeigen.

RTLZWEI / Magdalena Possert; Instagram / juliano_nuernberg Collage: Sandra Janina und "Are You The One?"-Star Juliano

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janina, Influencerin

Instagram / juliano_nuernberg Juliano, TV-Persönlichkeit

