Es stimmt also wirklich: Sandra Janina datet Ex-Are You The One?-Kandidat Juliano Fernandez! Vor wenigen Tagen bestätigte die Love Island-Beauty gegenüber Promiflash, dass sie wieder einen neuen Mann an ihrer Seite habe. Über seine Identität schwieg sie bisher allerdings. Sie teaserte nur an, dass man den Herren bereits aus einem TV-Format kenne. Schon kurz darauf vermuteten viele, dass es sich um Juliano handeln muss. Dem stimmte Sandra nun endlich höchst persönlich im Netz zu!

"Es wurde viel über eine bestimmte Person geredet und deswegen will ich da jetzt mal einfach was zu sagen, weil ich euch nicht im Dunkeln lassen will. Ich will einfach sagen, was Sache ist", erklärte sie in einer Instagram-Story. Direkt darauf teilte sie zwei sehr intime Bett-Pics mit Juliano. "Darf ich euch vorstellen... mein Freund", textete die Studentin dazu. Der tätowierte Muskelmann repostete die Storys seiner Herzdame direkt.

Schon vor dem Outing hatte Promiflash den Kölner angefragt, was denn nun zwischen ihm und Sandra gehe. Daraufhin hatte er nur eine sehr schwammige, aber rückblickend eindeutige Antwort parat: "Ich bin momentan sehr glücklich, das ist das Wichtigste!" Was sagt ihr dazu, dass Sandra und Juliano ein Paar sind? Stimmt ab.

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janina, Influencerin

Instagram / juliano_nuernberg Juliano, TV-Persönlichkeit

RTLZWEI / Magdalena Possert; Instagram / juliano_nuernberg Collage: Sandra Janina und "Are You The One?"-Star Juliano

