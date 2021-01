Gigi Hadid (25) topgestylt – und mit Kinderwagen unterwegs! Im September wurden das Model und sein Liebster Zayn Malik (27) Eltern einer Tochter. Seitdem genießen sie ihr Familienglück zu dritt, lassen gelegentlich aber auch ihre Fans an besondere Momente teilhaben – wie beispielsweise kürzlich beim ersten Schnee-Spaziergang mit ihrem Baby. Der Schnee ist in New York wieder weg. Trotzdem war Gigi nun wieder mit ihrem Kind unterwegs – diesmal bei herrlichem Sonnenschein.

Hut, Mundschutz und Sonnenbrille – so vermummt ging die Beauty nun mit ihrer Tochter durch die Großstadt spazieren und bliebt dabei fast unerkannt. Aber eben nur fasst! Aufmerksamen Paparazzi gelang es, Fotos von Gigi zu knipsen. Seelenruhig schlenderte sie mit dem Kinderwagen und einer Freundin durch die Gegend und genoss das schöne Wetter.

Für den Ausflug hatte sich die 25-Jährige ordentlich herausgeputzt: Zu braunen Wildleder-Overknees kombinierte sie einen langen Mantel, ihre Haare trug sie offen und leicht gewellt. Der Sichtschutz am Kinderwagen hinderte Passanten und die Fotografen jedoch daran, einen Blick auf das Baby zu erhaschen. Gigi hatte zuvor bereits auf Instagram betont, dass die das Gesicht ihres Nachwuchses niemals zeigen werde.

Instagram / gigihadid Gigi Hadid mit ihrer Tochter im November 2020

LRNYC / MEGA Gigi Hadid, Januar 2021

Instagram / gigihadid Gigi Hadid mit Zayn Malik und ihrer Tochter

