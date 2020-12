Gigi Hadid (25) erlebt das erste Weihnachten als Mama! Im vergangenen September durften sich das Supermodel und sein Freund Zayn Malik (27) über Nachwuchs freuen: Ihre erste Tochter erblickte das Licht der Welt! Seitdem scheint die US-Amerikanerin ihr neues Leben als Mutter total zu genießen und teilte bereits einige Schnappschüsse mit ihrer kleinen Prinzessin. Jetzt stand für das niedliche Duo eine kleine Premiere an: Gigi und ihr Töchterchen spazierten erstmals durch das verschneite New York!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die Blondine am Freitag ein Foto, das den winterlichen Ausflug dokumentiert: Dick in Mantel, Mütze und Schal eingepackt, posiert die 25-Jährige mit ihrem Sprössling im Kinderwagen auf einer Straße im Big Apple, die von Schnee bedeckt ist. Zu dem Bild schrieb Gigi glücklich: "Ihr erster Schnee!" Ihre Follower waren begeistert: Über drei Millionen Fans versahen die Aufnahme innerhalb weniger Stunden mit einem Like.

Die Beauty und ihr Sprössling verbringen aktuell eine Menge Zeit an der frischen Luft: Schon am Donnerstag wurden die beiden mit Gigis Schwester Bella (24) bei einem Spaziergang durch New York gesichtet. Zwar versuchten die Frauen, mithilfe von Masken und Sonnenbrillen inkognito zu bleiben – die Paparazzi erkannten Gigi und Bella aber trotzdem.

Instagram / gigihadid Zayn Malik und Gigi Hadid im August 2020

Instagram / gigihadid Gigi Hadid mit ihrer Tochter, Dezember 2020

MEGA Gigi und Bella Hadid beim Spaziergang in New York

