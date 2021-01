Yeliz Koc (27) macht kein Geheimnis aus ihren vermeintlichen Makeln und Unsicherheiten! Eigentlich kennt die Netz-Community die hübsche Hannoveranerin stets selbstbewusst: Immerhin setzt die Freundin von Jimi Blue Ochsenknecht (29) all ihre schönen Seiten nur allzu gerne auf zahlreichen Postings in den sozialen Medien in Szene. Doch es gibt etwas, das sie an ihrem Körper überhaupt nicht leiden kann: Yeliz schämt sich für ihre Armbehaarung!

"Ich habe richtig schlimme Armbehaarung", erklärte Yeliz ihren vermeintlichen Schönheitsmakel jetzt in ihrer Instagram-Story und zog einen tierischen Vergleich: "Wie ein Affe." Das habe früher sogar dazu geführt, dass sich die 27-Jährige für ihren Haarwuchs geschämt habe. "Ich habe die früher immer rasiert", rief sich die attraktive Influencerin in Erinnerung.

Auch heutzutage finde Yeliz zwar noch immer keinen Gefallen an der Behaarung auf ihren Armen, jedoch weiß sie inzwischen offenbar besser damit umzugehen. "Ich finde es immer noch nicht geil, aber ich kann leider auch nichts dafür", stellte sie klar. Anstelle der Rasur setze sie allerdings mittlerweile auf regelmäßiges Waxing, um Haarstoppel zu vermeiden.

Yeliz Koc, Influencerin

Instagram / _yelizkoc_ Influencerin Yeliz Koc

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, TV-Bekanntheit

