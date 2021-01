Elton John (73) ist seit einigen Jahrzehnten supererfolgreich im Musikbusiness unterwegs. Doch auch privat hat er sein ganzes Glück gefunden. Mit seinem Ehemann David Furnish (58) ist die Musiklegende seit 1993 liiert. Ihre Liebe krönten die beiden vor einigen Jahren mit zwei gesunden Söhnen, die von einer Leihmutter ausgetragen und zur Welt gebracht wurden – und einer von ihnen feierte nun Geburtstag. Elton veröffentlichte zu Elijahs Wiegenfest jetzt ein cooles Bild seines Sohnes!

Derart private Einsichten in sein Familienleben bekommen Fans eher selten: In seiner Instagram-Story teilte der "I'm Still Standing"-Interpret am Montag ein Foto seines jüngsten Sohnes. An Elijahs achtem Ehrentag schmiss der 73-Jährige nämlich für seinen Spross eine kleine Feier. Mit etlichen Luftballons und einer Super-Mario-Torte wurde das Geburtstagskind gefeiert. Absoluter Hingucker: ein Foto des Achtjährigen höchstpersönlich! Mit einer Maske des Marvel-Helden Black Panther posierte Eltons Sohnemann für die Kamera.

Bereits in einem früheren Interview hatte der Musiker betont, dass seine Kinder so normal wie möglich aufwachsen sollen. "Sie wissen, was ihr Vater beruflich macht, aber ich bringe Elton nie mit nach Hause", hatte der Musiker gegenüber Mirror erklärt. In den eigenen vier Wänden werde seine Berühmtheit einfach nicht thematisiert.

