In der vergangenen Woche ging Joko Winterscheidt (41) mit seiner neuen Sendung “Wer stiehlt mir die Show?” an den Start. Der Moderator setzte sich in der Auftaktshow am vergangenen Dienstag souverän gegen seine Herausforderer Elyas M'Barek (38), Palina Rojinski (35), Thomas Gottschalk (70) und Wildcard-Kandidatin Luisa durch. Am Ende stand Palina dem 41-Jährigen im Finale gegenüber, konnte jedoch die Position des Moderators nicht gewinnen. Auch diese Woche verteidigte Joko seinen Sieg.

In der neuen ProSieben-Quizshow stellten sich Dienstagabend erneut seine vier Gegner den neun Quiz-Kategorien. Obwohl sich die mutige Wildcard-Kandidatin Asena lange auf die Herausforderung vorbereitet hatte, musste die 30-Jährige als erste die Show verlassen. Darauf folgten Thomas Gottschalk und Palina Rojinski. Am Ende stand Elyas, der vergangene Woche als erster gehen musste, Joko im Finale gegenüber. Da wurde es noch einmal richtig spannend – am Ende siegte der gebürtige Mönchengladbacher jedoch mit 5 zu 2 Punkten.

Damit geht Joko auch in Show drei wieder als Moderator und nicht als Spieler in die Show. Nach den hohen Einschaltquoten in der vergangenen Woche konnte das Konzept des neuen Formates auch diesmal wieder bei den Zuschauern punkten. Bei Twitter kommentierten zahlreiche User zum Beispiel: "Ich muss ganz ehrlich sagen, Spiele klasse, Fragen klasse, Gäste supersympathisch. Eine tolle neue Show. Glückwunsch" oder "Ich liebe diese Show wirklich sehr. Bitte noch ganz viel davon."

Anzeige

ProSieben/Max Beutler Elyas M'Barek und Palina Rojinski bei "Wer stiehlt mir die Show?"

Anzeige

ProSieben/Max Beutler Elyas M'Barek, Palina Rojinski, Thomas Gottschalk, Joko Winterscheidt, "Wer stiehlt mir die Show?"

Anzeige

Wer stiehlt mir die Show?, ProSieben Kandidatin Luisa, Thomas Gottschalk, Joko Winterscheid, Elyas M‘Barek, Palina Rojinski

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de