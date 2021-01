Schaffen sie es beim nächsten Mal, gegen Joko Winterscheidt (41) zu gewinnen? Seit letztem Dienstag flimmert die neue eigene Show des Fernsehmoderators über die deutschen Bildschirme. Bei "Wer stiehlt mir die Show?", versuchten Palina Rojinski (35), Elyas M'Barek (38) und Thomas Gottschalk (70), den 41-Jährigen zu besiegen – unterstützt wurden sie dabei von einer mutigen Zuschauerin. Doch es nützte alles nichts, denn Joko ließ sich nicht schlagen. Am kommenden Dienstag geben die Promis erneut ihr Bestes. Wird es dieses Mal klappen?

Die Herausforderer wollen sich auch in der zweiten Folge Jokos Job als Moderator erspielen. Wie ProSieben bereits bekannt gab, werden sie dieses Mal von Zuschauerin Asena aus München unterstützt – der sogenannten Wildcard-Kandidatin. Während der Sendung müssen sich die Teilnehmer neun Quiz-Kategorien stellen – unterteilt in drei Gewinnstufen. Nach jeder Runde muss ein Kandidat die Sendung verlassen und am Ende tritt dann einer der Herausforderer gegen Joko im Finale an: Wird man ihn in der zweiten Folge besiegen können?

Die erste Folge konnte bereits bei den Zuschauern punkten! Der Sender verzeichnete nicht nur hohe Einschaltquoten, wie ProSieben bekannt gab – die Zuschauer lobten die Show auch in den sozialen Netzwerken. Bei Twitter hieß es: "Das Konzept hat mich voll und ganz überzeugt. Tolles Studio, tolle Kandidaten, toller Moderator."

Instagram / officiallyjoko Joko Winterscheidt im Juli 2020

ProSieben/Claudius Pflug Elyas M'Barek, Palina Rojinski, Thomas Gottschalk und Joko Winterscheidt

ActionPress Joko Winterscheidt bei der 54. Verleihung des Grimme-Preises

